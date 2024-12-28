Посол РФ назвал страны НАТО, которые хотят конца конфронтации с Россией

Посол Токовинин: в НАТО Венгрия и Словакия выступают против конфликта на Украине

Российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что отдельные члены НАТО выступают за прекращение украинского конфликта и противостояния с РФ.

По его словам, речь идет о Венгрии и Словакии.

«На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом»», — сказал дипломат.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В том же интервью Токовинин говорил о том, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО, а блок делает акцент на том, чтобы наращивать военную помощь Киеву. Посол РФ также обращал внимание на то, что участники альянса увеличивают военное производство, «раскручивают» оборонную промышленность, повышают военные расходы и активно проводят маневры «с прицелом на подготовку к конфликту с Россией».

Ранее Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО.