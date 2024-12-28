Российский сенатор посоветовал датчанам присматривать за премьером, которая боится атак РФ

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром страны Метте Фредериксен, опасающейся российских атак.

По словам Пушкова, премьер Дании и раньше «несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию», теперь же она призвала запастись консервами на три дня.

«Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет», — отметил Пушков.

Он посоветовал датчанам присматривать за Фредериксен, испугавшейся российской атаки. При этом Пушков напомнил, что в соседней Швеции уже 10 лет ждут нападения на Гетеборг, но «все никак не дождутся».

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости из-за страха перед возможной атакой России.

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