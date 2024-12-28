Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский сенатор посоветовал датчанам присматривать за премьером, которая боится атак РФ

Пушков: датчанам стоит присмотреть за премьером, которая боится русских атак
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром страны Метте Фредериксен, опасающейся российских атак.

По словам Пушкова, премьер Дании и раньше «несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию», теперь же она призвала запастись консервами на три дня.

«Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет», — отметил Пушков.

Он посоветовал датчанам присматривать за Фредериксен, испугавшейся российской атаки. При этом Пушков напомнил, что в соседней Швеции уже 10 лет ждут нападения на Гетеборг, но «все никак не дождутся».

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости из-за страха перед возможной атакой России.

Ранее в США указали на страх Украины перед ответом России на вторжение в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами