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В США указали на страх Украины перед ответом России на вторжение в Курскую область

Newsweek: на Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область

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РИА Новости

На Украине напуганы потенциальным ответом России на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом пишет Newsweek.

Журнал цитирует экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, который полагает, что в Кремле «не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск». По его словам, Россия планирует нечто более масштабное.

С такой точкой зрения согласен неназванный высокопоставленный чиновник в министерстве обороны Украины. Он считает, что Москва осознает необходимость дать очень жесткий ответ на вторжение в российский регион.

Newsweek также напомнил слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать.

12 августа российский лидер Владимир Путин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье. Он также заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

Ранее Украину предупредили о проблемах после вторжения в Курскую область.

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