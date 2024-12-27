Премьер Дании начала закупать консервы, испугавшись атаки со стороны России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, из-за страха перед возможной атакой России. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

«Премьер-министр Дании также упаковала консервы и другие предметы первой необходимости, чтобы можно было прожить три дня без, например, электричества и интернета», — говорится в статье.

По словам Фредериксен, она последовала рекомендациям властей и посоветовала гражданам поступить также. Она добавила, что все граждане Дании получили по электронной почте письмо со всей необходимой информацией в начале этого года. Премьер-министр подчеркнула, что страна не ожидает «агрессивной войны», однако допускает гибридные атаки или информационные.

До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Германии писало, что в стране есть свидетельства того, что серверы, в том числе электронной почты немецких компаний, пострадавших от «кибератак со стороны России», были взломаны. Более подробная информация неизвестна.

Ранее в США указали на страх Украины перед ответом России на вторжение в Курскую область.