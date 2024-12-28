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Франция осудила израильского министра за вторжение на палестинские территории

МИД Франции осудил израильского министра Бен-Гвира за визит на Храмовую гору
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Mahmoud Illean/AP Photo

МИД Франции осудил министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за визит на Храмовую гору, куда чиновник прибыл для того, чтобы совершить молитву за победу бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте МИД Франции.

Французское внешнеполитическое ведомство напомнило, что визит Бен-Гвира на территорию Храмовой горы, которая находится под администрацией Палестинской автономии, является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме.

По мнению МИД Франции, систематическое нарушение этих положений израильскими политиками и чиновниками является предметом эскалации будущих конфликтов между израильтянами и палестинцами.

Храмовая гора, расположенная в Иерусалиме, является святыней для всех трех основных авраамических религий: иудаизма (главная святыня), христианства и ислама (третья по значимости святыня после мечетей в Мекке и Медине).

В 2024 году, во время священного для мусульман месяца Рамадан, Израиль разрешил пропустить не более 15 тыс. палестинцев на Храмовую гору.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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