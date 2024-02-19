Израиль во время Рамадана пустит не более 15 тыс. палестинцев на Храмовую гору

Израильские власти во время священного для мусульман месяца Рамадан пропустят на Храмовую гору в Иерусалиме не более 15 тысяч палестинцев. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Израиля сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, для арабов с Западного берега реки Иордан введены ограничения на посещение Храмовой горы. Так, на гору будут допущены только лица старше 60 и младше 10 лет и не более 15 тысяч человек.

Источник отметил, что вопрос о необходимости введения ограничений для израильских арабов и жителей Восточного Иерусалима будет решать полиция, но ее решения пока нет.

Ранее правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

До этого сообщалось, что израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нусейрат, который расположен в центральной части сектора Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.