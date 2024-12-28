Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя «Грузинской мечты»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе осудил американские санкции против основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, передает ТАСС.

Как отметил Кобахидзе, основатель партии уже был де-факто под санкциями за то, что служил интересам своей страны, а теперь попал под формальные ограничения.

«Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны», — сказал премьер-министр республики.

Он добавил, что Иванишвили долгое время шантажировали санкциями, а теперь такой возможности не будет.

27 декабря США ввели санкции в отношении Иванишвили из-за действий якобы в пользу России, а две недели назад они объявили о визовых ограничениях в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства республики, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее Зеленский назвал основателя партии «Грузинская мечта» мафиози.