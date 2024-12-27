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Кабмин РФ разработает план по созданию сети реабилитационных центров

Путин потребовал разработать план по созданию сети реабилитационных организаций
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому кабинету министров и региональным властям разработать план по созданию в стране сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства составил список поручений по итогам встречи с участниками специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение и реабилитацию. Мероприятие состоялось 3 декабря в Центре инновационных технологий и ортопедии имени Н. Н. Пирогова.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов <...>: разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», — говорится в документе.

Из текста следует, что кабинет министров страны и региональные власти обязаны завершить работу до 1 марта 2025 года. При этом ответственными за исполнение поручения российского лидера были назначены вице-премьер РФ Татьяна Голикова и высшие должностные лица в регионах.

Ранее в российском правительстве заявили, что военные в Курской области начнут получать выплаты наравне с участниками СВО.

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