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Еврокомиссия и Польша готовят новые санкции против России

Politico: ЕК и Польша готовят санкции против газа и атома России
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Польша, которая с 1 января 2025 года станет на полгода председателем Совета Европейского союза, и новая Еврокомиссия планируют разработать новые санкции против газа и атомных технологий и ядерного топлива России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что это позволит закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов.

«Польша намерена использовать свое время у руля политики Евросоюза, чтобы пролить свет на то, сколько топлива Европейский союз еще ввозит из России, и начать новый крестовый поход против российского газа и атомных технологий», — говорится в публикации.

Politico напоминает, что премьер Польши Дональд Туск призывал «к максимально широким санкционным ограничениям против России».

Новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что уже в первом квартале 2025 года будет разработана дорожная карта по снижению энергетической зависимости ЕС от Российской Федерации.

Газета приводит расчеты европейских экологов о том, что страны Евросоюза с начала 2022 года заплатили РФ более €200 млрд за энергоносители.

26 декабря сообщалось, что Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Ранее Эстония начала военно-морскую операцию после повреждения кабеля Estlink 2.

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