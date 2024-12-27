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В России ответили на планы ЕС ввести санкции против российского «теневого флота»

Депутат ГД Чепа осудил планы Евросоюза ввести санкции против теневого флота РФ
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Virginia Mayo/AP

Запад не предоставил никаких доказательств якобы причастности России к инциденту с подводным кабелем Estlink 2 в Балтийском море. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Никаких опять доказательств повреждения кабеля российским флотом нет, это пиар-акция того, чтобы в очередной раз обвинить во всем Россию. Никто этого не делал, и никаких интересов России в этом нет», — подчеркнул он.

26 декабря сообщалось, что Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Немногим ранее в тот же день полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как накануне в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. По данным полиции, есть «основания подозревать», что данное судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Сообщалось, что пограничная охрана «взяла на себя контроль над судном», чтобы привести его в финские территориальные воды для разбирательства.

Ранее Эстония начала военно-морскую операцию после повреждения кабеля Estlink 2.

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