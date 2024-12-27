Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин присвоил новый дипломатический ранг Ираде Зейналовой

Путин указом присвоил дипломатические ранги Зейналовой, Дробинину и Демурину
close
МИД РФ

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Ираде Зейналовой, послу России в Республике Маврикий. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла также присвоены Дробинину Алексею Юрьевичу — директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ и Демурину Дмитрию Михайловичу — заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ.

13 сентября Путин подписал указ о назначении журналистки Ирады Зейналовой на должность посла в Маврикии.

Ирада Зейналова — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года), художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. Также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

Ранее Путин сменил посла РФ в Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами