Путин присвоил новый дипломатический ранг Ираде Зейналовой

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Ираде Зейналовой, послу России в Республике Маврикий. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла также присвоены Дробинину Алексею Юрьевичу — директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ и Демурину Дмитрию Михайловичу — заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ.

13 сентября Путин подписал указ о назначении журналистки Ирады Зейналовой на должность посла в Маврикии.

Ирада Зейналова — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года), художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. Также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

Ранее Путин сменил посла РФ в Швеции.