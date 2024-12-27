Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с кончиной бывшего премьера страны Манмохана Сингха. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем.

«На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения ее интересов на мировой арене», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Сингх внес большой личный вклад в отношения Индии и России. Он отметил, что неоднократно общался с экс-премьером и оставил о нем добрую память.

Манмохан Сингх был премьер-министром Индии с 2004 по 2014 годы. В разное время он занимал и другие важные государственные посты. 26 декабря 92-летний Сингх был госпитализирован в отделение неотложной помощи Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели по поводу проблем, связанных с сердечными заболеваниями. До этого он потерял сознание в своем доме в Нью-Дели. Сингх скончался через несколько часов после госпитализации, сообщает индийский телеканал NDTV.

Ранее Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии.