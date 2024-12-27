Постпред РФ рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ

Ульянов: прогресс в диалоге Ирана и МАГАТЭ есть, но имеются препятствия

Прогресс в диалоге Ирана и МАГАТЭ есть, но имеются препятствия. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

«Сказать, что никакого прогресса в диалоге между Ираном и МАГАТЭ нет, было бы неверным, хотя движение носит ограниченный характер и постоянно сталкивается с определенными препятствиями», — сказал он.

По словам Ульянова, Иран и МАГАТЭ договорились, что Тегеран не будет наращивать объемы урана с обогащением до 60%, рост которых вызывает беспокойство у стран Запада.

В ноябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство и Иран ищут способы противодействия атакам Израиля на иранские ядерные объекты.

Как сообщало израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», военные Израиля считают, что уничтожение системы ПВО Сирии открывает возможности для удара по ядерным объектам Ирана.

Ранее в МАГАТЭ заявили о резком увеличении темпов производства обогащенного урана в Иране.