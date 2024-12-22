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Эксперт заявил, что Европу ждет серьезный экономический кризис

Эксперт Бобровский заявил, что экономический кризис в Европе только начинается
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Markus Schreiber/AP

Проблемы в Европе спровоцированы ситуацией в Германии, но, по сути, кризис в европейской экономике только начинается. Об этом заявил ТАСС директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.

«Кризис в Европе в большей степени вызван кризисом в Германии. В Германии заключается в том, что экономика экспортно ориентированная. Они слишком сильно полагались на экспорт», — отметил он.

По его словам, немцы оказались в проигрыше из-за доступных по низкой цене китайских товаров. Руководству Германии и Франции пора ввести кардинальные реформы и структурировать экономику. Однако, правительство этих стран не знает, что конкретно делать. Именно поэтому кризис в Европе только начинается, заключил Бобровский.

В свою очередь издание Bloomberg сообщало, что Европе угрожает новый газовый кризис. К такому результату ведут истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы.

Ранее Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности из-за Трампа.

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