Экс-премьер Грузии Гахария отказался поддержать Зурабишвили в оккупации дворца

Лидер оппозиционной партии «За Грузию», экс-премьер-министр страны Георгий Гахария не поддержал оккупацию президентского дворца со стороны действующего президента Саломе Зурабишвили после 29 декабря, когда заканчиваются ее полномочия. Об этом сообщает издание EADaily.

«Идея свести протест к физической защите резиденции обесценивает этот протест», — считает Гахария.

Он добавил, что полномочия президента не обеспечиваются ни какой-либо атрибутикой, ни зданием, в котором находится президент.

До этого научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что если «Грузинской мечте» не удастся депортировать действующего президента Саломе Зурабишвили из резиденции, это будет воспринято как поражение правительства и добавит энтузиазма протестам.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий.