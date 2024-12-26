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Оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий

Оппозиция предложила Зурабишвили остаться в президентском дворце после 29 декабря
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Shakh Aivazov/AP

Оппозиция Грузии выразила поддержку президенту республики Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, и предложила ей не покидать резиденцию по истечении этого срока. С таким заявлением по итогам консультаций между главой государства и оппозиционными силами выступила лидер коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе, пишет Sova.

По ее словам, политические партии ведут переговоры с Зурабишвили, и вскоре будет представлен документ, касающийся организации выборов и условий, в которых они могут быть проведены.

«Наше главное требование – это, конечно, новые выборы и освобождение политзаключенных. Кроме того, я предложила полную поддержку президенту Грузии в ее борьбе за независимость. Мы готовы остаться во дворце и после 29 декабря и объявить его единственным местом, где будет находиться легитимный президент Грузии. Это – форма поддержки, которая будет легитимной, справедливой и ненасильственной», — сообщила Долидзе.

Соответствующую инициативу поддержал лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, отмечается в материале.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили в свою очередь ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов, которые, по ее мнению, являются единственным способом выхода из политического кризиса.

Ранее в Госдуме призвали власти Грузии «не церемониться» с Зурабишвили.

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