Слова Путина о возможности встречи в Словакии по Украине назвали позитивным сигналом

Бланар: слова Путина о переговорах в Словакии по Украине — позитивный сигнал

Братислава воспринимает как позитивный сигнал заявление президента России Владимира Путина о возможности проведения в Словакии переговоров для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщил словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, передает агентство TASR.

Словакия поддерживает любые мирные инициативы, отметил Бланар, напомнив, что летом этого года он участвовал в мирном саммите в Швейцарии, где все участники согласились с тем, что дальнейшие мирные переговоры должны проходить с участием всех сторон, включая российскую.

По его словам, подготовка второго саммита будет проходить на разных уровнях и Словакия несколько раз заявляла, что предлагает свою территорию для таких переговоров.

«В этом контексте мы воспринимаем заявление президента России, который допустил, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал для скорейшего прекращения этой войны, кровопролития и разрушений», — сказал министр.

Глава МИД добавил, что словацкое правительство также сообщило о такой возможности своим украинским партнерам на совместной межправительственной встрече в начале октября в Ужгороде.

26 декабря Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил ему на встрече о готовности провести переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Москва не против этого.

Ранее в МИД РФ заявили, что Фицо не волнуют оскорбления Зеленского из-за визита в Москву.