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Украинская журналистка припомнила главе дипломатии ЕС «Северные потоки»

Украинская журналистка Панченко задала Кае Каллас вопрос про «Северные потоки»
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в соцсети X напомнила главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас о взрыве «Северных потоков».

Так она отреагировала на пост дипломатки, где она написала, что будто инцидент с подводными кабелями в Балтийском море — последний в серии предполагаемых атак на критические объекты инфраструктуры.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Полиция заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к инциденту.

«А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе «Северный поток?» — задалась вопросом Панченко.

Накануне журналистка ответила на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола, который сказал, что жителям Киева «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника». Она напомнила дипломату, что президент Украины Владимир Зеленский сам отказался от рождественского перемирия, которое ему предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее генпрокурор Германии ответил на вопрос о причастности Украины к подрывам «Севпотоков».

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