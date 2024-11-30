Генпрокурор Германии ответил на вопрос о причастности Украины к подрывам «Севпотоков»

Глава немецкой генпрокуратуры Йенс Роммель в ответ на вопрос о причастности Украины к диверсиям на «Северных потоках» заявил, что ведомство расследует сам факт повреждения газопроводов, которые должны были взять на себя значительную часть поставок газа в Германию. Его цитирует Das Handelsblatt.

«Это была серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была способна дестабилизировать местную экономику и общество — независимо от какой-либо политической классификации», — сказал генпрокурор.

Он добавил, что следователям еще предстоит установить личности всех участников диверсии, их мотивы и возможную причастность властей какой-либо страны к произошедшему.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый был зафиксирован юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».