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Вучич поддержал идею рождественского перемирия, но признал ее бесперспективность

Вучич: после 15 дней мира на Украине возобновить бои стало бы труднее
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Darko Vojinovic/AP

После периода приостановки боевых действий на Украине в рамках рождественского перемирия возобновить бои стало бы сложнее. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Идею о прекращении огня в период с 23 декабря по 8 января 2025 года, то есть в дни христианского и православного Рождества, выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«После пятнадцати дней мира возобновить боевые действия было бы очень трудно. Но я не уверен, что какая-либо из сторон к этому готова. Только когда начнутся переговоры между ключевыми глобальными игроками, наступит мир. Это кровопролитие должно прекратиться как можно скорее», — сказал Вучич.

Сербский президент также предположил, что Китай может выступить посредником в российско-украинских переговорах. При этом он выразил опасение, что до прекращения огня «может случиться что-то плохое».

Вучич имеет в виду дальнейшую эскалацию. По его мнению, Россия может ответить на атаки украинскими войсками западными ракетными системами.

Подразумевает ли ответ использование ядерного оружия, он не уточнил.

Ранее папа Франциск обратился в рождественской речи к России и Украине.

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