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Президент Панамы переговорит с Трампом о будущем Панамского канала

Bloomberg: президент Панамы переговорит с Трампом о статусе Панамского канала
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Global Look Press

Панама не намерена отдавать США контроль над Панамским каналом, однако президент страны Хосе Рауль Мулино проведет переговоры по вопросу американских претензий с избранным президентом Дональдом Трампом после его инаугурации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мулино повторил, что его страна не уступит контроль над водным путем США, и сказал, что подождет до инаугурации Трампа, чтобы провести официальные переговоры с новой администрацией», — говорится в сообщении издания.

По словам президента Панамы, пошлины, взимаемые с судов, пересекающих канал, основаны на количестве водоизмещения и типе судна. Эта формула одинакова по отношению ко всем судам, добавил он.

До этого газета New York Post со ссылкой на источники, близкие к Трампу, сообщала, что он всерьез настроен на то, чтобы его страна завладела Гренландией и Панамским каналом.

Трамп заявлял, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны Соединенных Штатов щедрость. Он также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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