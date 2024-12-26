Президент Украины Владимир Зеленский обманет украинцев, которые захотят вернуться в страну. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Я хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад под их гарантии», — написал он.

Так депутат отреагировал на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышова о том, что 50% мужчин — граждан Украины призывного возраста готовы вернуться на родину, не дожидаясь окончания военного конфликта, если будет решен вопрос с бронью от отправки на фронт.

Депутат назвал высказывание «еще одним ложным обещанием Зеленского и украинских властей».

Также Дубинский заявил, что Зеленский использует структуру территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам. Он отметил, что без ТЦК у украинцев значительно спадет страх перед силовиками, у них уйдет страх уйти на фронт.

Ранее на Украине сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми.