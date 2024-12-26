Президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие Вооруженных сил страны (ВСУ) и своих граждан. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Зеленский утратил доверие как главнокомандующий — со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому «еще шесть месяцев» он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой «квартала» (студия «Квартал 95», основателем которой являлся Зеленский. — «Газета.Ru»)», — написал парламентарий.

Дубинский добавил, что в настоящее время ВСУ утратили способность удерживать фронт. На ситуацию, по его словам, повлияли высокий уровень дезертирства, некомпетентность командования, мобилизация и коррупция в стране.

Несколькими часами ранее Дубинский заявил, что Зеленский обманет украинцев, которые захотят вернуться в страну. Так депутат отреагировал на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышова о том, что 50% мужчин — граждан страны призывного возраста готовы вернуться на родину, не дожидаясь окончания военного конфликта, если будет решен вопрос с бронью от отправки на фронт.

Ранее депутат Рады объяснил, зачем Зеленскому нужны ТЦК.