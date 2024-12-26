Дубинский: ТЦК нужен Зеленскому для своей легитимности, внушая страх гражданам

Президент Украины использует структуру территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам. Об этом в своем Telegram-канале утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, без ТЦК у украинцев существенно спадет страх перед силовиками, у них уйдет страх уйти на фронт.

Дубинский считает, что Зеленский будет продолжать устрашать жителей страны путем призыва 18-летних граждан на фронт.

23 декабря сообщалось, что на Украине сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки грозят отправкой на фронт, если они не выполняют план по мобилизации мужчин в армию.

19 декабря в городе Вышгороде Киевской области представители ТЦК едва не сожгли мужчину, запершегося в машине. Работники военного комиссариата пытались мобилизовать гражданина. Но, когда у них не вышло открыть дверь автомобиля, они распылили в салоне газ и подожгли его.

Ранее на Украине сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми.