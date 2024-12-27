Россия, Южная Осетия и Абхазия продолжат консультации по переговорам в Швейцарии

Россия, Южная Осетия и Абхазия не договорились о переносе Женевских дискуссий

Россия, Южная Осетия и Абхазия не смогли договориться о переносе Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ, Женевских дискуссий) из Швейцарии в другую страну. Об этом газете «Известия» сообщили в МИД России.

«Москва, Сухум и Цхинвал активно работают над вопросом о переносе из Женевы раундов Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), однако необходимый консенсус среди всех участников дискуссий еще не сложился», — заявили в российском МИД.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что выбор альтернативы для места переговоров очень сложен, поскольку необходима беспристрастность принимающей стороны.

В июле 2024 года заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки для «переезда» Женевских дискуссий по Закавказью.

Галузин также указал на объективные причины, вызванные потерей Швейцарией нейтралитета в контексте украинского конфликта, которые мотивировали необходимость переноса дискуссий из Женевы.

Ранее в Грузии обвинили Запад в нежелании перезагрузить отношения.