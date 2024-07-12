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В России не определили сроки «переезда» женевских дискуссий по Закавказью

В МИД РФ пока не назвали сроки переноса женевских дискуссий по Закавказью

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки для «переезда» женевских дискуссий по Закавказью. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не отрицает важность самого формата переговоров, но выступает за изменение места их проведения. Галузин отметил, что это два разных вопроса.

Заместитель главы МИД России добавил, что за годы работы переговорная платформа продемонстрировала свою эффективность, способствуя поддержанию относительного спокойствия в регионе грузино-абхазского и грузино-югоосетинского приграничья.

Галузин также указал на объективные причины, вызванные потерей Швейцарией нейтралитета в контексте украинского конфликта, которые мотивировали необходимость переноса дискуссий из Женевы.

Он заключил, что пока рано говорить о сроках и месте проведения переговоров.

В конце июня в МИД РФ указали на необходимость сохранения женевских дискуссий по Закавказью. Тогда Галузин отметил, что формат женевских дискуссий является единственным форматом, где может быть организован прямой диалог «между Тбилиси с одной стороны и Сухумом и Цхинвалом, с другой».

Ранее в Грузии обвинили Запад в нежелании перезагрузить отношения.

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