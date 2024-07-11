В Грузии обвинили Запад в нежелании перезагрузить отношения

США и Европейский союз не готовы к перезагрузке отношений с Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе заседания правительства. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Глава грузинского кабмина подчеркнул, что республика готова к налаживанию отношений с Западом, однако нынешние действия Вашингтона и Брюсселя контрпродуктивны.

Он призвал власти западных стран к «справедливым, прагматичным, рациональным и правильным шагам в будущем, которые помогут перезагрузить отношения».

Он также констатировал, что американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси.

14 мая парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и документ был принят окончательно.

6 июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.