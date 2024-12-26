Политолог оценил шансы на изгнание Зурабишвили из дворца президента Грузии

В Грузии складывается непростая ситуация, поскольку «оппозиция решила идти до конца». С другой стороны, правящей партии «Грузинская мечта» «отступать некуда и невозможно». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, рассуждая о том, сможет ли действующая в стране власть изгнать Саломе Зурабишвили, мандат которой истекает 29 декабря, из президентского дворца.

Эксперт считает, что если «Грузинской мечте» не удастся депортировать Зурабишвили из резиденции, это будет воспринято как поражение правительства и добавит энтузиазма протестам.

«В этом случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а затем власти изберут следующую тактику: пусть себе Зурабишвили сидит в резиденции, пока ей не надоест, но она уже никто», — считает Лукьянов.

При этом он выразил надежду, что Зурабишвили все же покинет дворец.

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

Зурабишвили при этом пригрозила «падением режима» «Грузинской мечты», если партия не назначит новые парламентские выборы.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий.