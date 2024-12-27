В Грузии считают, что у оппозиции не получится вновь накалить обстановку

Грузинская оппозиция больше не сможет устроить эскалацию ситуации на улицах. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Самое главное, что нейтрализован насильственный ресурс примерно из 500 человек, соответственно, когда нет ресурса совершить насилие и люди не выходят на митинги, в такой ситуации у них нет никакого шанса на то, чтобы произошла эскалация ситуации», — заявил Кобахидзе.

По мнению грузинского премьера, оппозиция прекратит бойкот парламента в феврале, и тогда ситуация в стране полностью нормализуется. В противном случае, как считает Кобахидзе, оппозиция сама признает свое полное поражение.

До этого научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что если «Грузинской мечте» не удастся депортировать действующего президента Саломе Зурабишвили из резиденции, это будет воспринято как поражение правительства и добавит энтузиазма протестам.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий.