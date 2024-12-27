NYT: партнеры Вашингтона расширяют торговлю с Россией и не укрепляют Украину

Партнеры США увеличивают объемы торговли с Россией, а ключевые союзники Вашингтона не помогают укреплять положение властей Украины. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что партнеры Вашингтона, как Индия и государства Персидского залива начали импортировать российскую нефть в рекордных объемах.

При этом страны Европы не способны или не желают соблюдать санкционные меры, введенные против Москвы, а крупнейшие из них не справились с задачей увеличения производства вооружений до уровня, способного компенсировать будущее сокращение военной помощи Соединенных Штатов Украине.

Издание подчеркивает, что ситуация осложняется тем, что избранный президент США Дональд Трамп и ряд его советников выразили значительное недоверие к поставкам американского вооружения Киеву.

NYT утверждает, что с начала российско-украинского конфликта сотрудничество между США и союзниками по вопросу Украины не складывалось должным образом.

До этого сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, которые являются основными покупателями российской нефти, начали искать варианты покупки сырья на ближневосточном рынке.

Ранее в Индии оправдались за покупку нефти у России.