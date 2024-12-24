Индийские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену российскому сырью

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, которые являются основными покупателями российской нефти, начали искать варианты покупки сырья на ближневосточном рынке, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщения источников.

Компании стали искать альтернативные каналы поставок из-за проблем с российским импортом. Уточняется, что компаниям Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе для загрузки мощностей не хватает до 10 млн баррелей российской нефти.

В индийских компаниях считают, что решить проблему только за счет российской нефти не получится. Как отмечает агентство, обязательства Москвы перед ОПЕК+, требующие снижения добычи и компенсации предыдущих превышений квот, а также рост российской переработки после завершения ремонтов своих НПЗ, снижают объемы продаж сырья за границу.

В первой половине декабря издание Politico написало, что Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе нефти из РФ у Индии. Подчеркивается, что высчитать точный объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно. Доходы от перерабатывающих ее индийских НПЗ составили $5,4 млрд. Было продано 6,7 млн т нефти.

Ранее в Индии оправдались за покупку нефти у России.