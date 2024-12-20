Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС ответили Зеленскому о европейских миротворцах на Украине

NYT: ряд стран ЕС скептически отнеслись к идее о миротворцах на Украине
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд европейских стран скептически отнесся к идее о вводе миротворческих сил ЕС на Украину. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Идея отправки миротворцев была встречена скептически в нескольких европейских столицах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря обсудил с европейскими лидерами возможность отправки европейских миротворческих сил на Украину.

Как пишет NYT, Зеленский счел, что развертывания миротворцев будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности страны.

До этого заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов заявлял, что на данный момент нет необходимых условий для реализации идей ЕС о вводе миротворческих сил на Украину.

Газета The Washington Post писала, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Орбан заявил, что ЕС понимает необходимость решить конфликт на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами