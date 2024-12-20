В ЕС ответили Зеленскому о европейских миротворцах на Украине

NYT: ряд стран ЕС скептически отнеслись к идее о миротворцах на Украине

Ряд европейских стран скептически отнесся к идее о вводе миротворческих сил ЕС на Украину. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Идея отправки миротворцев была встречена скептически в нескольких европейских столицах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря обсудил с европейскими лидерами возможность отправки европейских миротворческих сил на Украину.

Как пишет NYT, Зеленский счел, что развертывания миротворцев будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности страны.

До этого заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов заявлял, что на данный момент нет необходимых условий для реализации идей ЕС о вводе миротворческих сил на Украину.

Газета The Washington Post писала, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Орбан заявил, что ЕС понимает необходимость решить конфликт на Украине.