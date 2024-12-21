В Венгрии назвали условие для отправки западных миротворцев на Украину

МИД Венгрии: вопрос по миротворцам на Украине должен подниматься после перемирия

Дискуссии по отправке западных миротворцев на Украину должны начаться только после заключения мирного соглашения по прекращению огня. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению… направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно», - подчеркнул он.

По словам министра, все, что будет закреплено в потенциальном мирном соглашении по Украине, «должно выполняться соответствующим образом».

До этого сообщалось, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта.

Агентство Bloomberg не уточнило, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

19 декабря издание «Страна.ua» писало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода на территорию страны западного военного контингента миротворцев.

Ранее в ЕС ответили Зеленскому о европейских миротворцах на Украине.