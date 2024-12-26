Путин назвал себя уравновешенным человеком, который действует по плану

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает себя уравновешенным человеком, который действует по плану. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24».

«Я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану», — сказал Путин.

Глава государства также ответил на вопрос о том, ожидает ли он до конца текущего года еще что-то для себя и от себя. По его словам, он «от себя ничего такого особенного не ожидает».

Путин добавил, что ничего необычного не прогнозирует. Он также отметил, что «ничего необычного прогнозировать и невозможно».

Кроме того, президент заявил, что при необходимости Россия сможет вновь применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник», но не торопится с этим.

Глава государства подчеркнул, что в России не так много систем «Орешник», но они имеются.

26 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе. В свою очередь, Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что Россия отвечает зеркально на удары по ее территории.