Глава региона РФ заявил о необходимости привлекать мигрантов из Средней Азии

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что Россия нуждается в мигрантах из Средней Азии и должна принимать меры для их привлечения. Его слова приводит издание «Воронежские новости».

«Мигранты нам нужны. Другое дело, что мы не должны пускать сюда, в Россию, всех, кто захотел приехать», — сказал он.

По его словам, власти «должны отбирать тех, кто нам нужен». Он отметил, что важно организовать «организованный набор» мигрантов, чтобы они могли интегрироваться в российское общество.

«Если мы не будем взаимодействовать в части привлечения жителей Республики Узбекистан к работе в России, то мы их потеряем», — добавил он.

На территории России в среднем единовременно находятся около 6,5 млн иностранных граждан, эта цифра последние годы не меняется. Такие данные «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД. В министерстве не стали отвечать на вопрос, существует ли в стране дефицит трудовых мигрантов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов.