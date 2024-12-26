В России живут 6,5 миллиона мигрантов

В МВД заявили, что в России не стало меньше мигрантов

На территории России в среднем единовременно находятся около 6,5 млн иностранных граждан, эта цифра последние годы не меняется. Такие данные «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД.

«Ежегодное число иностранных граждан, выезжающих с территории Российской Федерации и въезжающих на территорию Российской Федерации, составляет порядка 11–12 млн человек. Единовременно находится в стране около 6,5 млн иностранных граждан. Данные цифры остаются стабильными на протяжении нескольких лет, за исключением пандемийного периода», — заявили в МВД.

В министерстве не стали отвечать на вопрос, существует ли в стране дефицит трудовых мигрантов.

«Отмечаем, что вопросы регулирования рынка труда, в том числе определения потребности в привлечении иностранных работников, относятся к компетенции Минтруда России», — сказали в МВД.

До этого эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов. Преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов.