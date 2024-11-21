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Узбекистанца с «Красным уведомлением» Интерпола подозревают в покушении на Алламжонова

Стали известны подробности покушения на бывшего госчиновника Узбекистана

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Ubaydullaev.kh

К покушению на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова может быть причастен человек по имени Жавлон Юнусов, сообщает издание Akipress.

Отмечается, что имя подозреваемого значится в категории «Разыскиваемые лица» Интерпола в рамках «Красного уведомления».

Напомним, 26 октября прокуратура Узбекистана сообщила, что двое неизвестных обстреляли автомобиль Range Rover в Ташкентской области страны. По данным местных СМИ, в машине находился возвращавшийся домой с работы бывший глава департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов. Бывший государственный чиновник и его водитель не пострадали.

Генеральная прокуратура Узбекистана в ходе продолжающегося расследования классифицировала инцидент как «покушение на убийство».

Ранее Akipress сообщал, что в рамках уголовного дела о покушении на Алламжонова были задержаны четверо мужчин.

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