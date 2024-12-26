Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто обещание, которое Трамп давал чаще других

Axios: Трамп чаще всего обещал урегулировать конфликт на Украине
close
Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп среди обещаний, которые он намерен воплотить в жизнь в первый же день своего президентства, чаще других называл урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет американский портал Axios.

Портал проанализировал 122 заявления, а также пресс-конференции и интервью Трампа за период с 1 января прошлого года по 6 декабря текущего года.

Получив результаты исследования, аналитики портала установили, что чаще всего за этот период будущий американский лидер обещал урегулировать конфликт на Украине — всего 33 раза.

Второе место заняли обещания по реализации плана закрытия границ США (32 упоминания), а третье — осуществить массовую депортацию нелегалов (25 упоминаний).

Axios среди прочего утверждает, что многие масштабные планы Трампа потребуют поддержки Конгресса. При этом многие обещания кажутся «гиперболизированными», что признал и сам будущий глава Белого дома.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой. Эксперт назвал конфликт Москвы и Киева «стратегически важным» для Вашингтона.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что завершить конфликт на Украине за сутки, как обещал Трамп, не представляется возможным. При этом чешский лидер выразил уверенность в том, что новый глава Белого дома приложит все усилия для завершения конфликта.

Ранее в США рассказали о серьезных проблемах Украины на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами