Раскрыто обещание, которое Трамп давал чаще других

Axios: Трамп чаще всего обещал урегулировать конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп среди обещаний, которые он намерен воплотить в жизнь в первый же день своего президентства, чаще других называл урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет американский портал Axios.

Портал проанализировал 122 заявления, а также пресс-конференции и интервью Трампа за период с 1 января прошлого года по 6 декабря текущего года.

Получив результаты исследования, аналитики портала установили, что чаще всего за этот период будущий американский лидер обещал урегулировать конфликт на Украине — всего 33 раза.

Второе место заняли обещания по реализации плана закрытия границ США (32 упоминания), а третье — осуществить массовую депортацию нелегалов (25 упоминаний).

Axios среди прочего утверждает, что многие масштабные планы Трампа потребуют поддержки Конгресса. При этом многие обещания кажутся «гиперболизированными», что признал и сам будущий глава Белого дома.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой. Эксперт назвал конфликт Москвы и Киева «стратегически важным» для Вашингтона.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что завершить конфликт на Украине за сутки, как обещал Трамп, не представляется возможным. При этом чешский лидер выразил уверенность в том, что новый глава Белого дома приложит все усилия для завершения конфликта.

Ранее в США рассказали о серьезных проблемах Украины на фронте.