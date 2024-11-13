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Генерал НАТО объяснил слова Трампа о решении конфликта на Украине за 24 часа

Генерал Бауэр счел метафорой слова Трампа о решении кризиса на Украине за 24 часа

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Virginia Mayo/AP

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, высказывания республиканца – «вероятно, больше метафора, чем буквально 24 часа», однако это должно произойти «очень быстро». В то же время Бауэр усомнился, что в интересах США позволить России выйти из конфликта победителем.

Он назвал конфликт Москвы и Киева «стратегически важным» для Соединенных Штатов.

«Была ли Украина стратегически важна – да. Потому что здесь вопрос о системе основанного на правилах международного порядка, это о «сердце Европы», это об амбициях России и – опосредованно – амбициях Китая», — считает Бауэр.

До этого президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что завершить конфликт на Украине за 24 часа, как обещал Дональд Трамп, не представляется возможным. При этом он выразил уверенность в том, что победивший на президентских выборах в США политик приложит все усилия для завершения конфликта и заключения соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.

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