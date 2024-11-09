Президент Чехии не верит в обещания Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

Президент Чехии Петр Павел считает, что завершить конфликт на Украине за 24 часа, как обещал Дональд Трамп, не представляется возможным. Об этом он заявил на конференции Prague Defence Summit, трансляция велась на YouTube-канале Международного института стратегических исследований (IISS).

«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесет перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно...» — сказал чешский президент.

При этом он выразил уверенность в том, что победивший на президентских выборах в США политик приложит все усилия для завершения конфликта и заключения соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению Павела, возможное соглашение Белого дома и Кремля не будет в интересах Европы или Украины.

Газета Telegraph сообщала, что план Трампа по решению конфликта подразумевает отправку европейских сил в буферную зону.

Ранее в Пентагоне задумались, как будут реагировать на «незаконные» приказы Трампа.