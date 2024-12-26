Эксперт объяснил, кого Киев чаще всего провоцирует на поджоги и почему

В преддверии Нового года появляется все больше информации о подстрекательствах россиян к поджогам и прочим неправомерным действиям со стороны Киева. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире «Радио 1» заявил, что Украина хочет всячески «расшатать» российское общество. По его словам, жертвами таких провокаций чаще всего становятся подростки и пенсионеры.

«Они работают на определенную прослойку нашего общества: пенсионеры — самый незащищенный слой населения, для которых тысяча рублей или десять тысяч рублей — это огромные деньги. Подростки, которые за сто рублей или пять тысяч могут поджечь что-то, потому что хотят купить кроссовки», — пояснил Гончаров.

По его мнению, российским пенсионерам и школьникам стоит чаще показывать суть обмана и чем он может обернуться.

За прошедшую неделю сотрудники Министерства внутренних дел России задержали 44 человека, которых подозревают в попытках поджога и подрыва административных зданий.

В МВД отметили, что в последние дни в ряде регионов России был зафиксирован рост числа подобных преступлений. В частности, попытки поджога и подрыва были выявлены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах.

Ранее неизвестный бросил коктейль Молотова в отделение почты в Петербурге.