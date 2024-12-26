В МИД Эстонии прокомментировали инцидент с отключением электрокабеля

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждения критически важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в случайность. Его слова приводятся на сайте эстонского дипведомства.

Министр отметил, что расследование находится на ранней стадии, однако уже известно, что нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, у которого мог быть незакрепленный якорь, был сопровожден в финский порт пограничной охраной. Судно задержали по подозрению в повреждении подводного электрокабеля.

«Мы поддерживаем связь с нашими союзниками и партнерами для координации международного сотрудничества», — сказал Цахкна, добавив, что выявление всех обстоятельств, связанных с инцидентом, требует совместных усилий стран.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна.

Ранее президент Финляндии обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2.