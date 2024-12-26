Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Эстонии прокомментировали инцидент с отключением электрокабеля

Глава МИД Эстонии об отключении кабеля EstLink 2: трудно поверить в случайность
close
Global Look Press

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждения критически важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в случайность. Его слова приводятся на сайте эстонского дипведомства.

Министр отметил, что расследование находится на ранней стадии, однако уже известно, что нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, у которого мог быть незакрепленный якорь, был сопровожден в финский порт пограничной охраной. Судно задержали по подозрению в повреждении подводного электрокабеля.

«Мы поддерживаем связь с нашими союзниками и партнерами для координации международного сотрудничества», — сказал Цахкна, добавив, что выявление всех обстоятельств, связанных с инцидентом, требует совместных усилий стран.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна.

Ранее президент Финляндии обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами