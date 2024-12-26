Российский дипломат рассказал об ожиданиях от председательства Финляндии в ОБСЕ

Российское руководство ожидает проблем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с тем, что в 2025 году председательствовать в ней будет Финляндия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международной структуре Александр Лукашевич, пишет РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Хельсинки придерживаются антироссийской позиции. В связи с этим перспективы взаимодействия между РФ и Финляндией, «мягко говоря, далеки от оптимистичных».

По словам Лукашевича, на этом фоне Москва испытывает серьезную тревогу за будущее ОБСЕ.

В то же время он не исключил, что российским дипломатам удастся «проложить тропинку» для продолжения нормальной работы организации и сохранения этого канала коммуникации между странами. Но, если этого не произойдет, Хельсинки «окончательно разрушат данную площадку».

25 декабря постоянный представитель РФ при ОБСЕ выразил уверенность, что эта международная структура утратила роль честного посредника. Как он сказал, организация превратилась в инструмент Запада.

В частности, в 2015 году она могла поспособствовать завершению конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений. Но в итоге ОБСЕ упустила эту возможность, впоследствии потерпев неудачи и в других вопросах. В том числе речь идет об армяно-азербайджанском конфликте и урегулировании ситуации вокруг Приднестровья.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о планах ОБСЕ подготовить Украину к членству в НАТО и Европейском союзе (ЕС).