В Госдуме РФ объяснили желание Франции обсуждать конфликт без Украины

Депутат Новиков: Франция хочет лучше понять позицию РФ по конфликту на Украине

Попытки французского руководства обсуждать украинский конфликт с Москвой без участия Киева могут быть связаны с желанием президента республики Эммануэля Макрона лучше понять позицию российских властей. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков.

Он выразил уверенность, что Париж принимает решения, исходя из необходимости отвечать на разнородные запросы общества. Среди граждан Франции есть сторонники различных подходов к урегулированию конфликта между РФ и Украиной, подчеркнул парламентарий.

«Макрон пытается найти для себя место в европейской политике по мере того, как ослабевает Германия. Парижу кажется, что пора замкнуть инициативу на себе», — добавил законодатель.

Как сказал Новиков, западные политики и чиновники сами загнали себя в ловушку. Они придерживались мнения о том, что разговаривать с Москвой можно только с позиции силы, и тем самым существенно сократили шансы на содержательный диалог на официальном уровне.

«Получилось так, что на этом этапе содержательно можно говорить только под завесой неофициальных переговоров, куда можно не звать Украину, и только так понять позицию РФ», — пояснил депутат.

26 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Париж несколько раз предлагал Москве наладить диалог по урегулированию украинского кризиса без участия Киева. Соответствующие предложения поступали по закрытым каналам, уточнил дипломат.

Ранее во Франции похвалили российского президента Владимира Путина за восстановление важной роли РФ в мире.