Лавров: Франция предлагала наладить диалог по Украине без участия Киева

Французские власти несколько раз предлагали российской стороне наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое транслируется на сайте МИД РФ.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — заявил он.

Лавров добавил, что данные предложения со стороны Франции произносились в качестве нарушения правила Запада про «ни слова об Украине без Украины». Министр отметил, что французские власти выступают инициаторами направления миротворцев на украинские территории, а также готовят солдат ВСУ к боевым действиям.

В ходе этого же интервью Лавров заявил, что «пустые разговоры об урегулировании конфликта на Украине Россию не устроят». Он подчеркнул, что перемирие на Украине сейчас «стало бы путем в никуда». Лавров добавил, что договоренности должны быть закреплены международно-правовым способом, чтобы не было возможности их нарушить.

Ранее Лавров пообещал жесткий ответ РФ на удары ВСУ по жилым домам.