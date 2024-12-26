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Лавров: Франция предлагала наладить диалог по Украине без участия Киева

Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине без Киева
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Florion Goga/Reuters

Французские власти несколько раз предлагали российской стороне наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое транслируется на сайте МИД РФ.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — заявил он.

Лавров добавил, что данные предложения со стороны Франции произносились в качестве нарушения правила Запада про «ни слова об Украине без Украины». Министр отметил, что французские власти выступают инициаторами направления миротворцев на украинские территории, а также готовят солдат ВСУ к боевым действиям.

В ходе этого же интервью Лавров заявил, что «пустые разговоры об урегулировании конфликта на Украине Россию не устроят». Он подчеркнул, что перемирие на Украине сейчас «стало бы путем в никуда». Лавров добавил, что договоренности должны быть закреплены международно-правовым способом, чтобы не было возможности их нарушить.

Ранее Лавров пообещал жесткий ответ РФ на удары ВСУ по жилым домам.

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