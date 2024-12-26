Кипрский журналист заявил о позоре Зурабишвили

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла заднюю передачу, требуя провести новые парламентские выборы.

«Саломе до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них действительно нет задней передачи», — написал Христофору.

Он добавил, что действия главы Грузии, которая отказывается покидать пост после истечения полномочий 29 декабря, опасны и позорны.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили в свою очередь ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов, которые, по ее мнению, являются единственным способом выхода из политического кризиса.

Ранее в Госдуме призвали власти Грузии «не церемониться» с Зурабишвили.