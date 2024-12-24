В Госдуме призвали власти Грузии «не церемониться» с Зурабишвили

Властям Грузии необходимо принять жесткие меры к президенту страны Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, чтобы урегулировать ситуацию в республике. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мое мнение, что не нужно продолжать так церемониться с Зурабишвили. Она ведет антигосударственную, подрывную, провокационную работу. Я думаю, что жестче надо относиться к ней, а не ждать и не бояться того, что оппозиция приведет к еще большей эскалации», — сказал парламентарий.

По его словам, действующей власти нужно закрывать вопрос с Зурабишвили, потому что она продолжает провоцировать грузинский народ на конфликт. Ее нужно «выслать, либо применять какие-то другие меры», указал Чепа.

Он отметил, что президент Грузии продолжает курс на дестабилизацию обстановки и создание конфликта.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили в свою очередь ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов, которые, по ее мнению, являются единственным способом выхода из политического кризиса.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии.