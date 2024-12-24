Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали власти Грузии «не церемониться» с Зурабишвили

Депутат Чепа призвал власти Грузии принять жесткие меры к Зурабишвили
close
Julien de Rosa/AP

Властям Грузии необходимо принять жесткие меры к президенту страны Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, чтобы урегулировать ситуацию в республике. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мое мнение, что не нужно продолжать так церемониться с Зурабишвили. Она ведет антигосударственную, подрывную, провокационную работу. Я думаю, что жестче надо относиться к ней, а не ждать и не бояться того, что оппозиция приведет к еще большей эскалации», — сказал парламентарий.

По его словам, действующей власти нужно закрывать вопрос с Зурабишвили, потому что она продолжает провоцировать грузинский народ на конфликт. Ее нужно «выслать, либо применять какие-то другие меры», указал Чепа.

Он отметил, что президент Грузии продолжает курс на дестабилизацию обстановки и создание конфликта.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили в свою очередь ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов, которые, по ее мнению, являются единственным способом выхода из политического кризиса.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами