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Лукашенко засняли танцующим вальс с девушкой

Пул Первого: Лукашенко станцевал вальс с девушкой
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Телеграм-канал Пул Первого

Президента Белоруссии Александра Лукашенко засняли танцующим вальс с девушкой. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый на танцполе. Танцуют все! Вальс!» — говорится в сообщении.

На фотографиях видно, как лидер Белоруссии танцует с молодой девушкой. Позже появилось видео с вальсирующим президентом. Судя по кадрам, он движется немного медленнее остальных гостей бала.

23 декабря Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным признался, что часто завидует достижениям российской столицы.

Также Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, встреча двух лидеров состоится в ближайшие дни. Помимо этого, он добавил, что в ближайшее время у него запланирован визит в Китай.

Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты.

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