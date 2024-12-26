Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заболевший коронавирусом премьер Армении примет участие в саммите ЕАЭС

ТАСС: Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС в режиме онлайн
close
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует в формате «онлайн» принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится 26 декабря в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на площадке саммита.

«Участие Пашиняна ожидается по видеосвязи», — сказали агентству.

Накануне Пашинян пропустил неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ в Ленинградской области, поскольку 23 декабря у него выявили коронавирус. Политик самоизолировался.

25 декабря тест на коронавирус уже показывал отрицательный результат, поэтому Пашинян вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, он принял решение не участвовать в неформальном саммите.

На мероприятии также не смог присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением азербайджанского самолета в казахстанском Актау.

Ранее Сергей Лавров заявил, что руководство Армении сознательно рушит отношения с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами