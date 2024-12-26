Заболевший коронавирусом премьер Армении примет участие в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует в формате «онлайн» принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится 26 декабря в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на площадке саммита.

«Участие Пашиняна ожидается по видеосвязи», — сказали агентству.

Накануне Пашинян пропустил неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ в Ленинградской области, поскольку 23 декабря у него выявили коронавирус. Политик самоизолировался.

25 декабря тест на коронавирус уже показывал отрицательный результат, поэтому Пашинян вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, он принял решение не участвовать в неформальном саммите.

На мероприятии также не смог присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением азербайджанского самолета в казахстанском Актау.

Ранее Сергей Лавров заявил, что руководство Армении сознательно рушит отношения с Россией.