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Депутат Европарламента рассказал об условиях завершения конфликта на Украине

Евродепутат Волгин: условием окончания СВО является получение Россией территорий
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Конфликт на Украине завершится, если Россия получит территории с русскоязычным населением, а Киев откажется от вступления в Североатлантический альянс. Об этом в интервью газете «Известия» заявил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

Парламентарий подчеркнул, что победа украинских войск в боевых действиях невозможна. Поэтому конфликт может завершиться только мирными переговорами.

Волгин отметил, что самым логичным завершением конфликта станет передача России территорий, где проживает русскоязычное население, а Украина длительное время не будет вступать в НАТО.

24 декабря бывший сотрудник Госдепартамента Сэмюэл Чарап заявил, что ни администрация уходящего президента США Джо Байдена, ни будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не готовы предложить Киеву вступить в НАТО.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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