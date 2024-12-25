Конфликт на Украине завершится, если Россия получит территории с русскоязычным населением, а Киев откажется от вступления в Североатлантический альянс. Об этом в интервью газете «Известия» заявил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

Парламентарий подчеркнул, что победа украинских войск в боевых действиях невозможна. Поэтому конфликт может завершиться только мирными переговорами.

Волгин отметил, что самым логичным завершением конфликта станет передача России территорий, где проживает русскоязычное население, а Украина длительное время не будет вступать в НАТО.

24 декабря бывший сотрудник Госдепартамента Сэмюэл Чарап заявил, что ни администрация уходящего президента США Джо Байдена, ни будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не готовы предложить Киеву вступить в НАТО.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.